Fiore: “Mai dare la Juventus per vinta, anche quando è in difficoltà”

Stefano Fiore, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Il Corriere dello Sport: "Affrontare la Juventus a Torino non è mai semplice, soprattutto in una sfida che vale una finale. Quando affrontavo i bianconeri succedeva una piccola magia e riuscivo quasi sempre a fare gol: in amichevole, in campionato, in Coppa Italia. Non ho mai capito cosa scattasse in me, ma riuscivo spesso a essere decisivo. Mai dare la Juve per vinta. Anche quando è in difficoltà. Anzi, proprio in quei momenti i bianconeri sono più temibili. La Juventus è una squadra forte, che nei momenti difficili è capace di trovare delle forze ovunque".