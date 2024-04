Juventus-Lazio: i convocati di Allegri per la Coppa Italia

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Lazio nella partita valevole per l'andata delle semifinali della Coppa Italia. Dopo la sconfitta contro la squadra di Tudor sabato sera, i bianconeri avranno subito la possibilità di vendicarsi, e di portarsi in vantaggio in vista della partita di ritorno. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha diramato i convocati per la partita di questa sera.