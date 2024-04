Juventus-Lazio: Stadium esaurito per la semifinale di Coppa Italia

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Lazio nella partita valevole per la semifinale di andata della CoppaItalia. Una partita, quella in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, che la squadra di Massimiliano Allegri dovrà cercare di vincere a tutti i costi: innanzitutto per guadagnare un vantaggio in vista della sfida di ritorno in programma a fine mese allo Stadio Olimpico di Roma, in secondo luogo per uscire dalla profonda crisi nella quale è sprofondata, con la vittoria che manca dalla partita contro il Frosinone. Lo stadio bianconero, per la sfida di questa sera, ha fatto registrare il tutto esaurito, con i tifosi che hanno risposto presente nonostante le notevoli difficoltà che sta affrontando la squadra: servirà quindi anche l'apporto del pubblico sugli spalti per uscire da questo momento, con la squadra che però potrebbe essere accolta in maniera polemica dalla tifoseria, visto il periodo buoi che sta passando. Guai però pensare che mancherà l'apporto del tifo durante il match, con i tifosi che al termine della partita potranno poi dare sfogo alle loro emozioni, negative, o si spera, per oggi, positive.