Champions League, il Villarreal colpisce ancora! Bayern eliminato

La squadra spagnola allenata da Unai Emery ieri ha pareggiato all'Allianz Arena, eliminando così il Bayern Monaco e andando in semifinale.

Non è stato un caso. Il Villarreal fatto un'altra impresa. Ieri all'Allianz Arena di Monaco di Baviera la squadra guidata da Unai Emery ha ottenuto il pass per la semifinale di Champions League, eliminando il Bayern. Un risultato contro ogni pronostico e che ha sorpreso. Del resto però già nella gara di andata si era visto come gli spagnoli non fossero capitati lì per caso. All'Estadio de la Ceramica di Vila-Real era finita 1-0 per i padroni di casa, che però avevano sprecato diverse occasioni per il raddoppio. Con il ritorno in casa, i bavaresi restavano in piena corsa per la qualificazione e invece è successo quello che dopo il sorteggio sembrava impossibile.