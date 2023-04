Juve, Marchisio: “La manata di Gatti era da rosso ma non cambio idea su Milik”

Hanno fatto discutere le parole di Claudio Marchisio , che al termine del match tra Juve e Napoli ha detto: "Colpo di Gatti a Kvaratskhelia? Almeno giallo, poi controllando al Var poteva rischiare anche eventualmente il rosso. Sul gol annullato a Di Maria non c’è fallo di Milik , il polacco sta solo proteggendo la palla anticipando Lobotka, se il giocatore e davanti è normale che poi venga toccato, non è mai fallo".

Sull'ex centrocampista della Juve sono piovute critiche da parte dei tifosi del Napoli e non solo, che hanno accusato il Principino di essere troppo di parte . In effetti il fallo di Gatti è evidente e avrebbe di certo potuto meritare il cartellino rosso, un episodio che avrebbe cambiato la partita.

Marchisio ha quindi voluto rispondere con un tweet: "È normale che quando la tua squadra non vince, rammarico e nervosismo ci portano a difendere sempre la propria squadra. Per quanto riguarda ieri, la “manata” di Gatti è sicuramente da rosso. Non cambio idea su Milik, per me lui lo anticipa. Non è un contatto da annullare il gol di Di Maria. Sono opinioni, personali ovviamente. Detto ciò, il Napoli stramerita questo campionato. Sono stati i migliori! Complimenti a voi".