Fatta per Demiral all'Atalanta

redazionejuvenews

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Atalanta avrebbe chiuso l'affare Merih Demiral con la Juventus. Il giocatore dovrebbe arrivare a Bergamo in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Il turco sarà probabilmente di sostituto di Cristian Romero che andrà presto al Tottenham a raggiungere il suo ex direttore sportivo, Fabio Paratici. L'argentino dovrebbe passare agli Spurs per una cifra intorno ai 50 milioni di euro più bonus. Quella di Romero è una storia in un altro fallimento di mercato della Juventus che non lo ha mai promosso in prima squadra e lo ha venduto all'Atalanta a meno di quanto lo aveva pagato dal Genoa.

E ora, con Demiral che vuole un posto da titolare fisso in bianconero, la storia si potrebbe ripetere visto che nelle gerarchie ci sono davanti come sempre Giorgio Chiellini (che ha rinnovato il contratto da poco), Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. Dunque la Juve ormai è quasi certa di perdere Demiral per un anno e, in caso l'Atalanta a fine stagione decidesse di acquistarlo, di perderlo in maniera definitiva. Il problema si presenterà quanto Chiellini e Bonucci non saranno più in grado di fare i titolari e la Juventus dovrà cercare di rinnovare completamente la difesa con un budget molto ridotto, visto che i difensori andranno probabilmente in scadenza di contratto tra due anni e non verranno ceduti (se saranno ceduti la Juve ci guadagnerà molto poco).

Nella prossima stagione, per ora la Juve si trova dunque con cinque difensori centrali: Chiellini, Bonucci, de Ligt, Rugani e Dragusin. Ora considerando che i primi due non sono stati una garanzia nello scorso campionato a livello di infortuni e guai fisici (giocando poche partite rispetto agli anni precedenti) la Vecchia Signora si potrebbe trovare in molte occasione con la coppia di centrali titolari de Ligt-Rugani, che non sarebbe il massimo per un club che vuole puntare alla vittoria dello scudetto.