La Juventus sbarca su Xiaohongshu: è il primo club in Europa

I bianconeri sulla piattaforma di lifestyle cinese

L' Head of Marketing della Juventus luca Adornato ha commentato la decisione dei bianconeri: "La Juventus è impegnata a promuovere uno stile di vita incentrato sul calcio su scala globale ed è lieta di poter entrare in contatto con la nostra appassionata fan base in tutta la Cina su Xiaohongshu. Speriamo di fornire ai fan di tutto il mondo contenuti che vanno dal calcio allo stile di vita e lanciandoli su Xiaohongshu, possiamo utilizzare questa piattaforma per avere una comunicazione più approfondita con i tifosi cinesi".