FantaJuve, i calciatori bianconeri consigliati per la quarta giornata

Come si comporteranno i calciatori della Juventus nella prossima giornata di Fantacalcio. Ecco la lista dei consigli completa.

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

La Juventus, dopo il pareggio con la Roma, si appresta a tornare in campo, questa volta contro lo Spezia. Quali sono i calciatori bianconeri che potranno dare gioie ai fantallenatori? Certamente Szczesny o Perin, visto che la Vecchia Signora contro i liguri potrebbe anche tenere la porta inviolata. Anche la difesa è consigliata, questa volta in toto, con Bremer e Danilo come macchine da modificatore, mentre Alex Sandro e De Sciglio da sufficienza. Per quanto riguarda il centrocampo Locatelli ha nelle corde un bonus, bisogna solo capire quando potrà effettivamente realizzarlo. Anche Rabiot, reduce da una buona prestazione, può stupire, visto che sarà titolare.

Fabio Miretti, vera e propria rivelazione, invece, da diverso tempo sta girando attorno al primo gol in Serie A, e con lo Spezia potrebbe arrivare l'occasione giusta per timbrare. Consigliati anche Cuadrado e Kostic, che hanno in canna dei bonus, soprattutto assist, un loro +1 è probabile. Al momento sconsigliati McKennie e Zakaria, visto che entrambi hanno perso diversi punti nelle gerarchie. In attacco pollice in su per Vlahovic, che può segnare ancora, e per Milik, che anche entrando dalla panchina potrà dare il suo contributo in fase realizzativa, lasciando per questa volta in panchina Kean, sconsigliato.

Per quanto riguarda il mondo Serie A in porta spazio ad Onana, che potrebbe esordire dal 1' minuto contro la Cremonese, una ghiotta occasione per i suoi fantallenatori. In difesa come top si piazza Danilo, anche in virtù della scorsa giornata, con Smalling e Kim del Napoli. A centrocampo imprescindibile Lorenzo Pellegrini, che assieme a Pereyra, Malinovski e Zielinski si candida ad essere uno dei migliori di giornata. Nel pacchetto offensivo inevitabile citare Dusan Vlahovic, la partita con lo Spezia è troppo favorevole per non essere schierato. A parte il serbo consigliato Dzeko, e Immobile, che dopo un turno di stop può tornare a segnare.