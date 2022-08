Le probabili formazioni di Juve-Spezia: ancora spazio per Miretti

Dopo il pareggio contro la Roma, la Juve si prepara a sfidare lo Spezia , quarto avversario della Serie A 2022/23 . I bianconeri hanno cominciato la stagione con una vittoria e due pareggi e ora avranno un solo obiettivo: portare a casa altri tre punti. La squadra di mister Gotti sembra essere un avversario più che abbordabile, ma la Vecchia Signora non dovrà fare l'errore di sottovalutare il proprio avversario . Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

I padroni di casa sono pronti a scendere in campo con un 4-2-3-1. In porta Szczesny, con De Sciglio, Danilo, Bremer e Alex Sandro. In attesa del ritorno di Bonucci, quindi, Danilo va verso la conferma come difensore centrale al fianco del connazionale Bremer. A centrocampo spazio a Locatelli e Rabiot, con Cuadrado, Miretti e Kostic sulla trequarti. Dopo la grandissima prestazione vista in campo contro la Roma, Miretti sembra di nuovo avanti nel ballottaggio con McKennie per una maglia di titolare. In attacco Vlahovic agirà come unica punta, con Kean e Milik pronti a subentrare a partita in corso.