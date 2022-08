FantaJuve, i bianconeri consigliati per la 3a giornata di Serie A

Come si comporteranno i calciatori della Juventus nella prossima giornata di Fantacalcio. Ecco la lista dei consigli completa.

redazionejuvenews

La terza giornata di Serie A è alle porte ed anche la Juventus si prepara ad affrontare la Roma nell'anticipo del sabato pomeriggio. Tra i calciatori della Vecchia Signora ci sono molti profili interessanti per il Fantacalcio, gioco che negli ultimi anni ha avuto un boom tra gli appassionati. Partendo dall'estremo difensore è consigliato Perin, che nelle prime due giornate non ha subito nessun gol ed ha fornito anche buone prestazioni. In difesa pollice in su anche per Danilo, che si sta dimostrando uno dei più affidabili della rosa di Allegri, e per Bremer, che dopo la brutta prestazione di Genova, ha voglia di riscatto. Sconsigliati Alex Sandro e Rugani, che potrebbero invece soffrire le offensive del club giallorosso.

A centrocampo Cuadrado e Kostic potrebbero essere delle sorprese della sfida, dei jolly pronti a scardinare la partita. Locatelli ha dalla sua la possibilità di portare a casa un buon voto, mentre Rabiot, Zakaria e McKennie sembrano un po' appannati ultimamente. Miretti e Rovella invece, seppur giocando pochi minuti, potrebbero riservare degli inaspettati bonus. In avanti consigliatissimo Dusan Vlahovic, come anche lo stesso Milik, che potrebbe già scendere in campo, nonostante sia arrivato soltanto ieri. Ancora panchina per Kean, che sembra in uscita e di conseguenza sconsigliato.

Uscendo dal mondo Juventus, per questa giornata di Serie A, la top XI riflette le partite del weekend. In porta la scelta migliore ricade su Maignan, che dovrà difendersi dagli attacchi del Bologna. Nel terzetto difensivo presenti Bremer, Udogie, in campo contro il Monza nell'anticipo, e Faraoni, che avrà un avversario difficile, ovvero l'Atalanta, ma il laterale italiano ha spesso fatto bene contro la Dea. Nei quattro di centrocampo presenti Barella, Candreva, che sfiderà la sua ex squadra, la Samp, Strefezza e Filippo Ranocchia, centrocampista di proprietà della Juventus, che sfiderà l'Udinese in una sfida già decisiva per i brianzoli. Il tridente d'attacco è invece composto da Romelu Lukaku, Nzola e Ciccio Caputo.