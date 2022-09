FantaJuve, i consigli per la quinta giornata: Milik primo slot, Paredes ok

Come si comporteranno i calciatori della Juventus al Fantacalcio in questo weekend? Ecco l'analisi completa.

redazionejuvenews

La Juventus, nell'anticipo della quinta giornata, sfiderà la Fiorentina. I bianconeri sono chiamati a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia. Tra i calciatori della Vecchia Signora, chi sono quelli più da Fantacalcio per questo weekend? Certamente la porta è consigliata, ma bisogna stare attenti, visto che la viola in casa è una squadra molto offensiva, e Perin potrebbe subire molti tiri. In difesa pollice in su per Bremer e Danilo, macchine da modificatore e coppia oramai collaudata. Sulle corsie esterne De Sciglio e Alex Sandro non convincono granché, ma la sufficienza è alla portata di entrambi.

A centrocampo tutto da scoprire Paredes, che non è un calciatore da tanti gol o assist, ma la prestazione la porta sempre a casa. Interessante e intrigante la nuova posizione di Locatelli, più avanzato e quindi più vicino alla porta, pronto a far male in zona bonus. Anche McKennie potrebbe andare in gol, considerando le sue capacità di inserimento e di freddezza sotto porta. Miretti partirà dalla panchina, ma il classe 2003 può essere una buona opzione. Per quanto riguarda il pacchetto offensivo Milik consigliatissimo, soprattutto dopo la rete dell'ultima partita. Kostic e Di Maria potrebbero portare bonus, forse più assist che gol, ma certamente sono schierabili per questa gara.

Parlando in generale della Serie A, in porta Rui Patricio è la migliore scelta di giornata, visto che ci sono tanti big match e di conseguenza tanti estremi difensori impegnati in gare difficili. Nel trio difensivo bene Smalling, coadiuvato da Bastoni e Rrahmani. Nel quartetto di centrocampo consigliati Malinovskyi, Strefezza, Sabiri e Lukic, al ritorno nella top XI. In attacco ok Paulo Dybala, consigliato dopo la splendida doppietta contro il Monza dell'ultimo turno. Insieme alla Joya la sorpresa può essere Hojlund, nuova scommessa dell'Atalanta, insieme a Andrea Pinamonti, impegnato contro la Cremonese fuori casa.