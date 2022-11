Fagioli lascia il ritiro della Nazionale Italiana per infortunio

La Juventus ha sostenuto nella giornata di ieri l'ultimo allenamento prima di andare in vacanza : i giocatori non impegnati con le Nazionali hanno effettuato l'ultimo allenamento a Vinovo, in quanto la Continassa occupata dal Brasile, e da oggi sono in vacanza fino al 6 dicembre , quando riprenderanno gli allenamenti. Sono 11 invece i bianconeri che saranno impegnati nel Mondiale , e che raggiungeranno poi la squadra alla fine del mese di dicembre.

Oltre a loro, anche i giocatori della NazionaleItaliana sono impegnati nei test amichevoli, e nell'ultimo allenamento sostenuto dalla Nazionale a Coverciano, prima della partenza per Vienna, il commissario tecnico Roberto Mancini ha dovuto registrare l'infortunio di un calciatore della Juventus. Il centrocampista bianconero Nicolò Fagioli non prenderà parte alla partita amichevole in programma conto l'Austria, in quanto ha accusato un risentimento al piede destro, e tornerà a Torino per essere sottoposto agli accertamenti.