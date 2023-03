Ag. Fagioli: “Non mi aspettavo che Nicolò diventasse così importante”

Certamente una sorpresa inaspettata per i bianconeri, come confermato anche da Allegri: "Se mi aspettavo un Fagioli così pronto? Avevamo tutti fiducia, non lo immaginavo così maturo. Lui è sveglio e furbo, credo che debba migliorare in fase realizzativa. Penso abbia, sia lui che Miretti, la potenzialità di fare qualche gol in più. Miretti è una mezzala classica, gli piace giocare più a sinistra che a destra ed è molto bravo a smarcarsi e trovare la posizione per l'età che ha, Fagioli in futuro magari potrà andare davanti alla difesa. Gli piace giocare di più da mezzala destra".