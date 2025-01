Juve, Ravezzani contro Motta: “Ha ragione ma la colpa è sua”

Intervenuto su X il giornalista Ravezzani ha analizzato la sconfitta della Juve in Serie A contro il Napoli

Un primo tempo ottimo, il vantaggio di Kolo Muani e poi il disastro. La seconda frazione di gioco della partita contro il Napoli è stata una lezione di calcio da parte di Conte per Motta, con gli azzurri che hanno distrutto i bianconeri in ogni zona del campo. Il risultato è stato quindi quasi scontato: 2-1 e vittoria in rimonta per i padroni di casa. Per la prima volta in stagione la Juve ha perso in Serie A e si ritrova ora quinta in classifica con 37 punti, 16 in meno del Napoli primo. Un disastro su ogni fronte.

Intervenuto su X il giornalista Ravezzani ha detto: "Motta ha ragione quando dice che la Juve ha pagato gli sforzi di Champions. Ma questa è proprio la sua colpa più grande. Se sai che la squadra è stanca non la fai partire a razzo per 45' giocando un calcio molto dispendioso. Nella ripresa erano cotti. Lui è pagato per capirlo". I bianconeri non sono riusciti a reggere i ritmi e il Napoli nel lungo periodo ha dominato, ribaltando la partita e portando a casa i tre punti. Un errore da principiante da parte di Motta.