Europei e Copa America: la serata dei bianconeri

I giocatori della Vecchia Signora impegnati nelle due competizioni

redazionejuvenews

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha fatto un resoconto sui suoi giocatori impegnati ieri sera con le rispettive nazionali. Se la Spagna ha passato il turno trascinata da Alvaro Morata, non si può dire lo stesso per la Francia di Adrien Rabiot, eliminata dalla Svizzera dopo i calci di rigore.

"Gli Europei entrano nel vivo e la giornata di ieri è stata ricchissima di emozioni. La Spagna di Alvaro Morata ha strappato il pass per i Quarti di Finale avendo la meglio sulla Croazia dopo i tempi supplementari, mentre la Francia di Adrien Rabiot ha salutato la competizione, eliminata ai calci di rigore dalla Svizzera.

Alvaro, in campo per tutti i 120 minuti, è stato decisivo per la sua Nazionale al termine di una partita da montagne russe. Spagna in svantaggio a causa di un autogol di Pedri al 20', poi reazione e reti di Sarabia, Azpilicueta e Ferran Torres. La gara sembra chiusa, ma Orsic e Pasalic nei minuti finali battono Unai Simon e prolungano il match. Servono i supplementari e qui mette la sua firma Morata. Minuto 100, controllo con il destro e conclusione con il sinistro: Spagna di nuovo avanti. Impossibile definire chiusa la partita, così ci pensa Oyarzabal tre minuti più tardi a rendere sicuro, e questa volta definitivo, il vantaggio spagnolo.

Regala emozioni anche la sfida delle 21:00 tra Francia e Svizzera, con un finale a sorpresa: ad accedere ai quarti di finale è la squadra di Petkovic. 3-3 al termine dei tempi regolamentari con rimonta elvetica nel finale e rigori amari per i campioni del mondo. Adrien Rabiot in campo per tutta la gara nel ruolo di esterno sinistro.

In campo, nella notte, in Copa America, l'Uruguay di Rodrigo Bentancur contro il Paraguay. Successo 1-0 firmato Cavani, con Rodrigo eletto miglior giocatore del match. Ai quarti di finale in programma lo scontro bianconero contro la Colombia di Cuadrado." (Juventus.com)