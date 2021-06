Neville: “Mbappé vuole essere come Ronaldo? Questo sarà un test enorme”

L'ex calciatore ha commentato l'eliminazione della Francia

redazionejuvenews

La Francia è stata eliminata ieri sera dalla Svizzera nella partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei in corso in Europa. La squadra di Deschamps ha pareggiato per 3-3 contro la Svizzera, venendo poi eliminata ai rigori a causa dell'errore di Mbappè, che si è fatto parare l'ultimo tiro dal dischetto. Dopo la partita, l'ex difensore Gary Neville ha parlato dei transalpini e del fenomeno del PSG.

"Kylian Mbappé attraverserà alcune settimane difficili. Penso ci vorranno alcune settimane per riprendersi. Sapevo che Mbappé avrebbe voluto tirare il rigore e quando si stava per presentare sul dischetto ho pensato 'oh no!'. Ho detto, poco prima dei tempi supplementari, che ero sicuro che avrebbe voluto tirare l'eventuale rigore. Però ci sono stati un paio di momenti della gara in cui si vedeva che non sarebbe stata la sua partita. Vuole essere come Cristiano Ronaldo e Messi? Questo può essere un piccolo ostacolo per lui, un test enorme nelle prossime settimane. Ma lo supererà. Sta attraversando un momento difficile. Sarà difficile da accettare per lui e per la Francia questa eliminazione..."

Lo stesso Mbappé ha voluto poi esprimere tutta la sua tristezza per l'errore attraverso i suoi account social dopo il rigore sbagliato che è costato l'eliminazione alla Francia: "È molto difficile voltare pagina. Ho un’incommensurabile tristezza dopo questa eliminazione, perché non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi scuso per questa situazione. Sono desolato per il calcio di rigore. Volevo aiutare la squadra, ma non ne è venuto fuori nulla. Sarà difficile addormentarsi, ma, purtroppo, questo sport, che amo tantissimo, è fatto di alti e bassi. So che voi fan siete rimasti delusi, ma vorrei comunque ringraziarvi per il vostro supporto e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante è diventare ancora più forti per le prossime partite. Congratulazioni e buona fortuna alla Svizzera".