Verso Empoli-Juve: le probabili formazioni di Allegri e Zanetti

Ecco le possibile scelte dei due allenatori in vista della 3° giornata di campionato: conto alla rovescia per il sunday night

Ecco le possibili scelte di Zanetti e Allegri in vista del match di domani al Castellani. I padroni di casa potrebbero schierare Cambiaghi al posto di Gyasi. Mentre Pezzella e Bereszynski insidiano Cacace ed Ebuehi sulle fasce. Per quanto riguarda la Juve invece, il tecnico toscano dovrebbe confermare l'undici scelto per la sfida di domenica scorsa contro il Bologna. Nessuno nella lista dei diffidati e degli squalificati per entrambi le compagini che potrebbero presentarsi così secondo la Gazzetta dello Sport: