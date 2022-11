Juve, da oggi all’Oval del Lingotto riparte Artissima Junior

All'Oval del Lingotto, dal 4 al 6 novembre, sarà tempo di Artissima e per il quarto anno ci sarà la collaborazione della Juve con la fiera

Mentre sale l'attesa per il Derby d'Italia , la società bianconera è sempre attiva anche fuori dal campo. La Juventus , attraverso il proprio sito, ha comunicato la collaborazione con Artissima: " All'Oval del Lingotto, dal 4 al 6 novembre, sarà tempo di Artissima 2022 . E per il quarto anno, questo significa anche Artissima Junior, la collaborazione della fiera con Juventus, dedicata ai più giovani visitatori dell'evento torinese .

Come sempre, anche quest'anno i bambini fra i 6 e gli 11 anni saranno coinvolti in un’esperienza artistica immersiva e partecipata, diventando protagonisti di un’operazione creativa.

In che modo? L’artista, accompagnando i bambini in un parallelismo con le stelle, li inviterà a comprendere quanto unici siano e quanto la loro identità e diversità sia fondamentale per il futuro della nostra società e del nostro mondo. Si giocherà con un simbolico firmamento che diventa tela, con un pallone che diventa stella e con i colori che diventano le irripetibili tracce che il passaggio di ciascun partecipante lascia,