Marchetti: “La Juve deve ritrovarsi, con l’Inter in ballo un pezzo di stagione”

Luca Marchetti, giornalista, nel suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione della Juventus. Ecco le sue parole: "Consapevolezze diverse invece ha la Juventus. Retrocede in Europa League in un girone che - almeno sulla carta - sembrava essere alla portata. 5 sconfitte nel girone, soltanto tre punti fatti. Ora arriva il playoff di Europa League e bisogna switchare, sia in campionato che in coppa. Si in coppa perché l’Europa League non può essere snobbata, perché in Europa League ci sono anche altre squadre importanti con cui confrontarsi. Di livello, magari grande deluse come quelle eliminate dalla Champions (Ajax, Barcellona, Siviglia, Sporting, Shakhtar, Leverkusen, Salisburgo) e quelle che ancora sono dentro (Arsenal, Manchester United tanto per dirne due, oltre alla Lazio e alla Roma ovviamente che speriamo possano staccare il biglietto per la fase successiva).