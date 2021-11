Dybala svela il suo futuro: “Per me solo Torino per i prossimi cinque anni”

Dybala svela il suo futuro

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, sembra ormai ad un passo dal rinnovo di contratto con il club bianconero. L'ennesima conferma è arrivata durante le ATP Finals a Torino in cui l'attaccante argentino ha incontrato il tennista tedesco Alexander Zverev. Al termine del match, Dybala ha incontrato Zverev e gli ha regalato la sua maglia numero 10. I due si sono scambiati anche due frasi scherzose, di cui una svela il futuro dell'attaccante della Vecchia Signora. Il tennista ha detto infatti al giocatore: "Ti ritroverò qui per i prossimi cinque anni? Altrimenti Monaco è pronta a darti il benvenuto (Zverev è tifoso del Bayern Monaco ndr.)". Il numero 10 ha risposto così: "Nei prossimi cinque anni se torni qui… Per me solo Torino".