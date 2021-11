Nedved: “Vincere obiettivo presente e futuro della società”

Il Vicepresidente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Lazio

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questo pomeriggio dalla partita contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico di Roma. I bianconeri cercheranno di ottenere la vittoria per agganciare la squadra capitolina in classifica, e per non perdere ulteriore terreno dalle prime in classifica. Il Vicepresidente della Juventus PavelNedved ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida.

“I bilanci li facciamo alla fine, sicuramente. Finora abbiamo perso qualche punto, ha influito molto anche la partenza di Ronaldo. La squadra era scossa, ma è normale, per tre anni ha giocato con uno dei migliori da 30 gol a stagione. Poi si è trovata senza, e Allegri ha sistemato la squadra, o comunque ci sta riuscendo, anche se qualche punto è stato perso".

“Allegri avrà tempo, ha un contratto lungo. Sta cercando con moduli e giocatori di girare, trovando il giusto equilibrio e la giusta squadra. L'obiettivo non è solo la Champions, ma recuperare in campionato e arrivare più in alto possibile. Supercoppa e Coppa Italia sono due trofei, li abbiamo vinti l'anno scorso: e due su quattro non è male".

“Ci aspettiamo qualcosa in più perché qui si cerca sempre la perfezione, ma è difficile da raggiungere. La Juve è nata per vincere, deve vincere. Sta cercando di farlo ogni anno, ma da un anno stiamo ricostruendo la squadra con giocatori più giovani ma non abbandoniamo mai la voglia di vincere. Resta obiettivo di presente e futuro della società".