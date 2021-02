Alice Campello: “Alvaro sta recuperando e vuole tornare piu carico di prima”

La compagna dell'attaccante spagnolo ha postato una storia sui social

Dopo la vittoria arrivata nell'ultimo turno di campionato contro il Crotone, la Juve ora si concentra al meglio per la sfida di sabato sera al Bentegodi, dove ad attenderla ci sarà l'arduo Verona di Juric che, si sta confermando una rivelazione anche in questa stagione. In attesa di capire chi saranno gli undici titolari a scendere in campo, il tema di maggior dibattito che ha tenuto banco per tutta la settimana, riguarda la nuova stella in rampa di lancio che milita dalle parti della Mole, vale a dire Nicolò Fagioli. Il baby talento infatti, ha stregato tutti i tifosi anche negli ultimi 20 minuti che gli sono stati concessi da Pirlo in quello che è stato il suo esordio di campionato, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nel match di Coppa Italia vinto contro la Spal. Alla luce di questo, bisognerà capire quanto spazio potrà trovare Fagioli da qui al termine ma soprattutto, quanto veramente potrà dare a questa squadra.