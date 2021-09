Dybala, la Juve rilancia: si avvicina il rinnovo

Accordo vicino tra le parti

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato la stagione in sordina, vincendo solo una delle prime cinque partite del campionato: dopo il pareggio contro l'Udinese e le sconfitte contro Empoli, e Napoli, seguite dal pareggio contro il Milan, i bianconeri hanno ottenuto i primi tre punti contro lo Spezia, e domenica alle 12:30 cercheranno di ottenere la prima vittoria casalinga contro la Sampdoria. Uno dei protagonisti di questo inizio stagione è stato sicuramente Paulo Dybala, insignito da Massimiliano Allegri delle vesti di Vice Capitano, e incoronato dal Capitano Giorgio Chiellini come futuro perno della squadra: il numero 10 è al centro del progetto della Juventus, con i bianconeri ed il suo entourage che stanno continuando a trattare per il prolungamento del contratto, che a breve dovrebbe far segnare la definitiva fumata bianca.

Il contratto della Joya è in scadenza a fine stagione, e i bianconeri stanno trattando per rinnovare e prolungare il contratto: Dybala dovrà essere il centro del progetto futuro della Juventus, e per questo i contatti con il procuratore Antun sono serrati e in questa settimana dovrebbero arrivare ad una fumata bianca. La Juventus ha infatti alzato la sua offerta a 8 milioni di euro di parte fissa, con l'argentino che raggiugnerà i 10 milioni grazie ad una serie di bonus, che potrebbero portarlo anche a sforare la cifra dei dieci a stagione.

Un'investitura importante per la Joya, che in questo inizio di stagione ha dimostrato di voler prendere la Vecchia Signora per la mano e di volerla guidare a nuovi successi. Dybala sarà il centro del progetto futuro dei bianconeri, con la Joya che ha accettato la grande investitura che gli è arrivata da Chiellini e da Allegri. Il rinnovo sarà la ciliegina sulla torta del rinnovato rapporto tra le parti, e Dybala è pronto a guidare la squadra verso nuovi successi nei prossimi anni.