Soulè: ufficiale il rinnovo con la Juve fino al 2024

La Juventus ha ottenuto i primi tre punti del suo campionato contro lo Spezia , nella partita vinta mercoledì per 2-3 contro la squadra di Thiago Motta. Una vittoria sofferta e di carattere, con i bianconeri che sono già a lavoro e concentrati per trovare la prima vittoria casalinga contro la Sampdoria, ospite allo Stadium alle 12:30 domenica pomeriggio. La squadra di Massimiliano Allegri cerca quindi continuità di risultati, anche per prepararsi al meglio per la partita in programma mercoledì contro il Chelsea tra le mura dello Stadium, e valevole per la seconda giornata della fase a gironi.

Mentre la prima squadra ha iniziato con difficoltà, la formazione Under23 ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, conquistando il pass per gli ottavi di Coppa Italia Serie C. Uno dei protagonisti della giovane squadra bianconera è l'argentino Matias Soulè di cui anche Massimiliano Allegri parla molto bene: il calciatore era andato in panchina al San Paolo nella sconfitta dei bianconeri, ed ha potuto respirare l'aria dei grandi e stare a contatto con il suo idolo Paulo Dybala. Soulè è paragonato proprio al 10 bianconero per telante e classe, e anche per il piede preferito. Soulè è infatti un mancino tecnico e rapido, che gioca sia da trequartista che da ala destra: distintosi lo scorso anno per aver messo a segno cinque reti e fornito cinque assist in 27 partite, la sua condizione è in continuo miglioramento, e la Juventus ha voluto bloccarlo rinnovandogli il contratto.