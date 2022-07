Dybala: “A Torino ho imparato a vincere, Juve sempre nel mio cuore”

Paulo Dybala, ex attaccante della Juventus, svincolatosi dopo una lunga esperienza in bianconero, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista in USA, parlando della sua avventura con la Vecchia Signora e dei sette anni a Torino, parentesi molto vincente per la Joya, che ha conquistato tantissimi trofei ed ha segnato molte reti, rimanendo nel cuore di tutti i tifosi. Adesso per l'attaccante argentino, esclusa l'Inter in pole, non ci sono tantissime squadre interessate a lui, motivo per cui il futuro è ancora da scrivere per il classe '93, nonostante la stagione sia già iniziata.