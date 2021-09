Dybala: Antun resta a Torino, si tratta per il rinnovo

La Joya verso il prolungamento

redazionejuvenews

La Juventus sta ritrovando i pezzi dopo la sosta per le Nazionali con Massimiliano Allegri che tra oggi e domani avrà i giocatori a disposizione per preparare la sfida del Maradona. Il tecnico toscano per la sfida di Napoli dovrà fare a meno dei sudamericani, impegnati fino a ieri sera nelle partite di qualificazione per il Mondiale, e impossibilitati a tornare a Torino in tempo per essere pronti per la gara. Un grande problema per il tecnico, che dopo i due passi falsi nelle prime giornate contro l'Udinese e poi contro l'Empoli, è già costretto a vincere contro la squadra di Spalletti, per non aprire una settimana di critiche e processi, soprattutto in vista dell'inizio della Champions League.

Uno dei protagonisti di questo inizio di stagione è stato sicuramente Paulo Dybala, richiamato proprio per questo in Nazionale: sin dalle prime uscite in amichevole, e da quanto si vede in allenamento, il calciatore è in forma e pronto prendersi la Juventus sulle spalle. Dybala sarà il vice capitano il questa stagione, ed è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle per guidarla alla riconquista dello Scudetto, e per provare la scalata in Europa. Dybala è stato investito di grandi responsabilità questa stagione, sia dalla società che dallo stesso Massimiliano Allegri: "Paulo è un giocatore da 25 gol, calcia le punizioni, è un valore aggiunto. L’ho lasciato ragazzo, l’ho ritrovato uomo", le parole del tecnico nella sua conferenza stampa di presentazione, che ha così subito caricato il calciatore argentino.

Per tutti questi motivi la Juventus sta continuando a trattare il rinnovo del contratto del giocatore, in scandenza alla fine di questa stagione: la Juventus vuole mettere Dybala al centro del nuovo progetto, e con il procuratore Antun sta trattando il prolungamento del contratto. L'agente è rimasto a Torino per limare gli ultimi dettagli che separano le parti: il contratto dovrebbe essere fino al 2025, con opzione per il successivo, a 9 milioni a stagione più bonus, per rendere la Joya il centro del mondo bianconero.