Moggi: “La Juve ha voglia di riorganizzarsi con giovani di qualità, ci vorrà qualche anno”

Le parole dell'ex dirigente

L'ex direttore della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato dai microfoni di TMW, ai quali ha parlato della squadra bianconera e della partita che aspetta la squadra di Massimiliano Allegri sabato contro il Napoli: "La Juventus? Mentre prima andava a Napoli con la voglia di vincere, adesso deve andare col pensiero di non perdere. Cosa succede ai bianconeri? In questo momento hanno voglia di riorganizzarsi con i giovani di qualità. Ci vorrà qualche anno. La Juve tornerà competitiva: quando hai già in casa Chiesa, Kulusevski o Locatelli puoi contare su di loro in modo importante".

Dai bianconeri ai rivali dell'Inter, dei quali ha commentato le operazioni di mercato: "Marotta e Ausilio hanno fatto un grande lavoro giocando d’attacco con Correa, Dzeko e Lautaro. Simone Inzaghi è un allenatore che ha come obiettivo principale quello di attaccare. Correa ha solo un difetto: lascia a desiderare perché soffre troppo il dolore, gioca metà campionato. Ma quando gioca si vede la sua impronta". Moggi conclude con la sua idea per lo Scudetto, e vede ancora i nerazzurri come favoriti:"Chi vincerà il campionato? Se guardiamo i valori l’Inter è ancora più forte".

La Juventus scenderà in campo sabato alle 18 contro il Napoli, allo stadio Maradona nella città partenopea. Dopo il pareggio alla prima giornata contro l'Udinese e la sconfitta in casa alla seconda contro l'Empoli, la Juventus dovrà riscattarsi a partire dalla sfida contro la squadra di Spalletti, che ha invece tutte le intenzioni di fermare la squadra bianconera e di mandarla ancora più a distanza in classifica. La Juventus dovrà dal canto suo cercare di reagire, con i bianconeri che sanno che una partenza simile, se portata avanti ancora per altre partite, potrebbe compromettere già dall'inizio di questo campionato di essere protagonisti per una lotta al vertice, che in questa stagione si preannuncia serrata.