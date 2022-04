Drago: “Bernardeschi ha bisogno di continuità, può dare tanto alla Juve”

Massimo Drago, ex allenatore di Bernardeschi, ha detto la sua sul calciatore della Juventus, con un cenno sul futuro.

redazionejuvenews

Massimo Drago, ex allenatore del Crotone, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Bernardeschi, suo calciatore nell'esperienza con i pitagorici. Ecco le sue parole sulla prestazione di ieri sera: "Ha fatto una buonissima partita, è stato molto propositivo e si è sacrificato molto per i compagni in fase difensiva. In altre circostanze non era riuscito a dimostrare, ieri invece ha fatto una partita alla Bernardeschi. Era voglioso e ha cercato di mettersi in mostra il più possibile. Anche perché non è stato molto presente a causa di un infortunio. La questione rinnovo non è ancora stata sciolta del tutto, Federico a mio avviso vuole dimostrare di essere un giocatore da Juve."

Sul rinnovo di contratto: "Bisognerebbe entrare all'interno delle dinamiche della Juve. Lui vorrebbe continuare ad indossare questa maglia, ma i matrimoni chiaramente si fanno in due. Federico ha raggiunto ormai la giusta maturazione, ha solo bisogno di trovare la continuità. Il calcio, poi, sta cambiando e la gestione di Maldini è stata innovativa e presa come esempio dagli altri club. Ora c'è più facilità a cedere a parametro zero un giocatore. Basta vedere quanto è accaduto con Paulo Dybala.Per me è un giocatore che potrebbe ancora dare tanto alla Juve."

Sul futuro e sul ruolo a lui più congeniale: "L'ho visto in palla, ma non è sicuramente al meglio della condizione. Si farà trovare pronto nel momento in cui ci sarà bisogno di lui, può fare la differenza. Ruolo? Ho sempre detto che Federico ha bisogno di fascia e linea laterale per avere dei riferimenti, quella è la posizione in cui può dimostrare al meglio le sue qualità. Lo vedo in difficoltà spalle alla porta e negli spazi stretti, anche se è molto duttile. Ma in Italia mi piacerebbe vederlo nel Napoli. Le sue caratteristiche potrebbero essere in linea con il tipo di calcio proposto dai partenopei, potrebbe essere una buona soluzione schierarlo a piede invertito".