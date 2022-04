Dominguez: “Dybala super. Diamo tutto per Mihajlovic”

Il centrocampista argentino, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della partita con la Juventus, della Joya e del suo tecnico.

Sabato alle 18.30 la Juventus ospiterà il Bologna . Su La Gazzetta dello Sport oggi è stato intervistato il centrocampista rossoblù Nicolas Dominguez , che ha parlato della stagione degli emiliani e della sfida ai bianconeri. L'argentino è rientrato dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per 80 giorni: "Il Bologna mi è mancato, ora poco a poco voglio riprendermi tutto in queste sette gare finali".

Dopo un periodo difficile, sono arrivati il pareggio contro il Milan e la vittoria contro la Sampdoria di lunedì scorso: "Qualcosa in noi è cambiato dallo 0-0 a San Siro contro il Milan. Siamo stati una squadra forte, resistente, propositiva: l’umore è migliorato e ci ha aiutato anche a battere la Sampdoria. Con la Juventus faremo la nostra gara, come sempre ".

Tra presente e futuro, c'è fiducia: "Per questa annata bisogna finire al meglio e con continuità; per l’anno prossimo il salto di qualità è più che possibile. Qui ci sono ragazzi cresciuti da anni oltre a campioni e leader, penso a Medel che mi ha aiutato tanto e col quale siamo amici, Arnautovic , De Silvestri , Soriano ", ha detto il regista del Bologna.

Sabato si troverà di fronte il suo connazionale Paulo Dybala : " Un giocatore super, non so perché la Juve lo lasci andare . Spero di rivederlo in Nazionale, come il mio amico Lautaro, per poi vincere il Mondiale, che è il sogno di tutti".

Queste ultime partite per il Bologna hanno anche una motivazione in più, cioè rendere orgoglioso il tecnico Mihajlovic, di nuovo alle prese con la sua malattia: "Sul campo, mi ha insegnato l’aggressione e l’attenzione alla fase difensiva. Umanamente il non mollare mai, nemmeno un centimetro, come dice lui. Mihajlovic è sempre con noi, in un modo o nell’altro e anche in questo è un esempio. Ci ha detto che vincerà anche questa volta: davanti a una volontà così e a un messaggio del genere puoi e devi solo dare tutto".