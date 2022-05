Di Maria: “Resto un altro anno in Europa. Se il PSG non mi vuole cercherò altro”

Il calciatore in scadenza con il PSG ha parlato delle sue intenzioni per il futuro, con il contratto con i francesi in scadenza a fine anno

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera nella finale di CoppaItalia, in programma contro l'inter allo Stadio Olimpico di Roma. La partita dirà molto ai bianconeri della loro annata, che per la prima volta dopo 10 anni rischia di essere chiusa senza trofei: nei giorni successivi alla paratia la società e Allegri si siederanno per decidere al meglio il futuro, anche sul mercato. In questo senso, uno dei possibili obiettivi bianconeri è il calciatore del PSG AngelDiMaria, in scadenza di contratto con il club francese. Il Fideo non sa ancora se rinnoverà il contratto e si sarebbe offerto alla Juventus, che sta valutando l'operazione: il suo ingaggio è di 10 milioni, bonus inclusi, e i bianconeri non sembrano disposti ad arrivare a quella cifra, ma sono disposti a sedersi a parlare per capire le intenzioni dell'argentino.

Dal canto suo intanto, il calciatore argentino ha parlato intervistato dai microfoni di RadioUrbana, ai quali ha spiegato le sue intenzioni per il prossimo futuro, e quello che è sul suo desiderio professionale per il prossimo anno e quelli a venire.

"Voglio restare ancora un anno in Europa, al top. Il mio contratto con il ParisSaintGermain termina tra poco, a giugno. Mi piacerebbe rimanere, vorrei che l’ultimo anno in questo continente fosse qui, ma non so... Non sono certo che la società abbia gli stessi desideri che ho io. Peraltro, tra me e il club c’è un gentlemen’s agreement, una sorta di precontratto tra le parti per un anno ancora insieme. Ma, ripeto, non so. Non ho alcuna certezza del fatto che il club voglia lo stesso, voglia continuare con me. Se non firmerò con il Psg, beh, cercherò di vedere se c’è la possibilità di trovare una squadra in Europa per arrivare nel miglior modo possibile al Mondiale in Qatar, sempre se sarò convocato".