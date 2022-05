Mercato Juve, ultime news: Pedullà ha parlato di Bremer, Di Maria e Pogba

Il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di alcuni grandi nomi in orbita Juve: ci sono grosse novità, ecco le ultime notizie

redazionejuvenews

Federico Cherubini e gli uomini mercato della Juve sono sempre al lavoro. La sessione estiva di calciomercato infatti si avvicina sempre di più e la Vecchia Signora è pronta a tornare protagonista, così come ha fatto lo scorso gennaio. La Juventus avrebbe già in programma grosse operazioni, con l'intenzione di rinforzare nettamente ogni reparto della rosa a disposizione di Max Allegri. Tra i tanti obiettivi di mercato, la Juve starebbe cercando nomi di peso soprattutto per i ruoli di difensore centrale, di centrocampista e di esterno d'attacco. In queste ore il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla Gazzetta dello Sport su tre nomi grossi in particolare.

Il primo nome tirato in ballo è quello di Gleison Bremer, centrale brasiliano che sarebbe conteso da bianconeri e nerazzurri. Marotta in effetti sembrerebbe in vantaggio essendosi mosso prima, ma Pedullà sottolinea che quello di Bremer: "è un nome da tenere in forte considerazione". Il Torino chiederebbe almeno 30 milioni di euro per il difensore. Poi il giornalista si sofferma sull'ipotesi Angel Di Maria: "La Juventus sta valutando la candidatura dell'argentino, che è stato proposto. I bianconeri però non hanno ancora sciolto tutte le riserve". Le notizie più importanti però riguardano Paul Pogba.

Secondo l'esperto di mercato infatti, negli ultimi giorni la Juve avrebbe nuovamente avuto contatti concreti con l'entourage del Polpo per capire la reale fattibilità dell'affare. I bianconeri avrebbero anche incontrato gli agenti di Pogba, presentando anche un'offerta importante: "La Juventus ha messo sul tavolo una cifra intorno ai 7/8 milioni di euro, vicina al tetto ingaggi che il club bianconero si è imposto". Insomma, secondo Pedullà la Vecchia Signora starebbe facendo sul serio per tentare di riportare Pogba a Torino, ma dovrà comunque fare attenzione alla concorrenza del PSG. E in tutto questo, attenzione anche agli ultimi clamorosi aggiornamenti del borsino bianconero: "Zaniolo arriva al 40%, Milinkovic al 55%. Ma al 65% arriva lui!" <<<