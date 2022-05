Verso Juve-Inter: tutte le statistiche in vista della finale di Coppa Italia

In vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche

In vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche. Ecco il comunicato: " Questo sarà il secondo incontro tra Juventus e Inter in una finale di Coppa Italia , entrambe le precedenti sono state vinte dai bianconeri (4-1 nel 1959 e 1-0 nel 1965).

Quella tra Juventus e Inter è la sfida vista più volte in Coppa Italia, 33 prima di queste finale. I bianconeri hanno ottenuto 15 successi, contro i 10 nerazzurri (8N). Tuttavia, ben cinque delle ultime 10 gare tra le due squadre nella competizione sono terminate in parità (completano due vittorie piemontesi e tre lombarde).

L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime due gare ufficiali contro la Juventus, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (4N, 7P). Dalla nascita della Serie A TIM a girone unico (dal 1929/30), mai i nerazzurri hanno vinto tre partite di fila contro i bianconeri in tutte le competizioni e più in generale solo la Fiorentina nel 1940/41 e la Lazio nel 1942/43 hanno ottenuto tre successi contro i piemontesi nel corso di una singola stagione.

La Juventus è la squadra che è arrivata più volte in finale di Coppa Italia (21, inclusa questa) e in generale ha vinto più volte la competizione (14). Includendo anche il 2021/22, i bianconeri hanno raggiunto la finale ben sette volte nelle ultime otto stagioni (unica eccezione il 2018/2019) e in cinque di queste hanno alzato il trofeo.