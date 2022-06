Calciomercato Juventus: novità Koulibaly. Kostic, sì! Ma c’è una sorpresa

1 di 2

Ultime notizie

Calciomercato Juventus, raffica di notizie.

Come ogni giorno, continuiamo ad aggiornarvi costantemente sulle tante notizie di calciomercato che orbitano intorno alla Juventus. Facciamo dunque il punto sulle indiscrezioni delle ultime ore in questa raffica di mercato. Partiamo da uno dei nomi più grossi ed importanti accostati di recente alla Juve: Kalidou Koulibaly. Noi siamo stati tra i primi a riportarvi giorni fa il possibile interesse bianconero per il difensore azzurro, intercettando alcune voci provenienti direttamente da Napoli.

Adesso ne sta parlando chiunque. C'è chi apre a questa ipotesi e chi invece la nega completamente. La verità, probabilmente, sta nel mezzo. Di sicuro Koulibaly piace parecchio ad Allegri. Per questo la Juventus potrebbe fare uno sforzo per portare il senegalese a Torino, sfruttando anche gli incassi derivanti dalla cessione di Demiral. Viaggia controcorrente invece Il Mattino, che ha svelato quello che Koulibaly stesso avrebbe confidato ad amici e compagni di squadra: "Non andrò mai alla Juventus".

Parole che, se confermate, chiuderebbero istantaneamente all'ipotesi Koulibaly. Ma in questo momento si tratta comunque solo di voci e indiscrezioni. Lasciamo dunque ancora una porta aperta a questa possibilità, in attesa di ulteriori sviluppi. Nel frattempo, in queste ultime ore sono arrivate pure altre grosse notizie di calciomercato sull'accordo che la Juventus avrebbe trovato con Kostic e su una nuova grossa ipotesi a sorpresa <<<