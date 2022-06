Mercato Juve / Zaniolo più un altro colpo, Pedullà: “Chiusura ad un passo!”

La Juve prova ad accelerare sul mercato. Non c'è più tempo da perdere e le cose da fare sono tante, così come gli obiettivi che la Vecchia Signora si è prefissata. In questo momento, la priorità va all'attacco. Ecco perché in questo momento le notizie che circolano si stanno concentrando soprattutto su questo settore. L'affare Di Maria, finalmente, si starebbe sbloccando in maniera definitiva e la telenovela dovrebbe concludersi con un lieto fine. Ma, oltre all'argentino, la Juventus vuole prendere anche un'altra ala. In questo caso, le piste in piedi sono due in particolare.