Di Gennaro: “Tudor alla Juve? Al Verona ha fatto bene, fa calcio vero”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus. Ecco le sue parole su Tudor e Antonio Conte: "Tudor alla Juve? A Verona ha fatto buone cose, a Marsiglia alla grande. Ha fatto calcio vero, ha valorizzato i giocatori. Conte? Anno sabbatico non credo, conoscendo Conte questa rottura era inevitabile. Non credo si fermi. Dopo l'operazione ha espresso il pensiero di tornare in Italia e credo voglia tornare qui. Se va via Mourinho lo vedrei alla Roma. Al Tottenham è arrivato quarto, è come se fosse uno Scudetto. Lui è un prodotto vincente e le società valutato anche questo.