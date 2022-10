Tudor: “La Juventus tornerà a fare ciò che ha sempre fatto nella storia, vincere”

L'ex giocatore della Juventus, attualmente allenatore del Marsiglia, ha commentato la situazione che stanno vivendo i bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus sta passando uno dei peggiorimomentidella sua storia recente, certificato dalla settimana iniziata con la sconfitta contro il Milan in campionato, e continuata con quella contro il Maccabi Haifa in Champions League, la terza per la squadra di Massimiliano Allegri in quattro partite, con la qualificazione agli ottavi di finale che è diventata pressoché impossibile.

Il momento che sta passando la squadra del tecnico toscano non sembra trovare una conclusione, con il derby di questa sera contro il Torino che potrebbe essere lo spartiacque della stagione. L'ex giocatore della Juventus ora tecnico del Marsiglia Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di campionato tra la sua squadra ed il PSG, e gli è stato chiesto di commentare il difficile momento che sta passando la formazione bianconera.

"La Juve è la squadra che ha vinto dieci anni di fila in campionato. È una società troppo forte, che sicuramente uscirà presto da questo periodo che ci può stare. Quando fai bene per dieci anni di fila e poi per due o tre anni non vinci sembra la fine del mondo. Invece è una cosa naturale, che va accettata. E siccome conosco come ragiona la società, sono sicuro che presto torneranno a fare ciò che hanno sempre fatto nella storia. E questo vuol dire vincere, ovunque". Intanto i tifosi hanno preso una decisione drastica. Stadium vuoto a oltranza: "Le devono perdere tutte"<<<