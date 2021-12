Di Gennaro: “La Juve è in ripresa. Bernardeschi deve trovare il suo ruolo…”

L'ex giocatore ha parlato

redazionejuvenews

Antonio Di Gennaro, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui il momento della Juventusin Serie A: "Bernardeschi ritrovato? Finalmente gioca con continuità, ha ritrovato fiducia, è un giocatore che riesce a saltare l'uomo e a fare assist. E' un buon momento che, se gli viene data continuità, le prestazioni le sa fare e lo ha dimostrato soprattutto con la maglia della Fiorentina e nel primo anno alla Juventus. Poi deve trovare il suo ruolo in maniera definitiva. In Nazionale nel suo ruolo lo sta facendo bene e così anche alla Juventus, deve continuare così.

Se mi aspettavo la frenata dell'Atalanta? La sconfitta con la Roma è pesante, la squadra si è persa e non va di certo bene per Gasperini. Di solito l'Atalanta reagisce alla grande, ha perso due punti importanti, ma l'obiettivo è quello del quarto posto, anche se la Juve si sta avvicinando e questo sicuramente fa paura ad allenatore, società e giocatori. Sta perdendo qualche colpo e deve ritrovare gli equilibri difensivi. Dopo la sosta recupererà giocatori e metterà in ordine le idee per ripartire al meglio, vedremo poi l'entità dell'infortunio di Zapata.

Juve a 4 punti dalla Champions? Se andiamo a vedere le ultime partite, la Juve è sicuramente in ripresa. Ora stanno arrivando i risultati e stanno badando a non subire gol, perché ne ha presi troppi. I dati dicono che in Italia si segna molto, si gioca forse troppo e incide sui risultati. Un bilancio sulla classifica della Lazio? Un bilancio medio, è sempre stata nei quartieri alti, quando cambi metodo di gioco con giocatori non abituati ci vuole tempo. Ha alternato partite buone ad altre da dimenticare è stata altalentante. E' una situazione ibrida che non può piacere a Sarri, gennaio sarà fondamentale intervenire sul mercato".