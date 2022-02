Di Canio: “Dybala l’uomo giusto per Vlahovic, libererà il suo estro”

L'ex calciatore ha parlato della Juventus e dei colpi di mercato messi a segno dalla società bianconera nel mese di gennaio durante il calciomercato

"Allegri bada al sodo. Io immagino un 4-2-3-1 con Arthur, più che Locatelli il quale ama avanzare, a fare il metronomo per lasciare libero Zakaria. Cuadrado a destra, Chiesa quando rientrerà o chi per lui a sinistra. Vlahovic è una bestia, dà palla e si ributta in area. Allora meglio farlo abbassare un po’ meno e mettergli alle spalle Dybala, trequartista che diventa seconda punta. Vedremmo un calcio di tecnica e qualità. Morata è un uomo che si sacrifica e combatte. Però da centravanti. E oggi non avrebbe alcun senso far agire Vlahovic, che per me equivale ad Haaland, come seconda punta. Allora Morata seconda punta? Non possiede l’intuizione e l’intelligenza calcistica adatte. Vlahovic e Morata insieme possono andare se studi tutto un sistema di gioco per sfruttarli. Io penso che con i centrocampisti che ha la Juve sia Dybala l’uomo giusto. Così è felice anche lui, non si limita ai ricamini, non trotterella. Si sbriglia il suo estro".