Di Campli (ex ag. Verratti): “Marco aveva stretto un accordo con la Juve, di cui era tifoso”

TORINO – L’ex agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, ha parlato ai microfoni di TMW: “Nel 2012 il Napoli era d’accordo con i dirigenti del Pescara, ma Marco rifiutò. Non voleva andare nemmeno al Paris Saint-Germain. Con i suoi amici pescaresi abbiamo dovuto convincerlo. Marco aveva stretto un accordo con la Juve di cui era tifoso, ma le due società non hanno trovato l’intesa. L’ha spuntata il Paris Saint-Germain perché ha pagato la cifra chiesta dal Pescara. Credeva in Marco ed è stata importante la presenza di Leonardo. Mi ha chiesto solo una cosa, un’antenna per guardare le partite del Pescara! Due giorni più tardi, sono partiti in tournée negli Stati Uniti. Leonardo mi disse che aveva dei giocatori importanti a centrocampo, ma quando l’hanno visto palla al piede ne sono rimasti affascinati. Zlatan era il re e vide che Marco era straordinario. È diventato rapidamente un titolare inamovibile”.

Intanto la Juventus si prepara per la trasferta di Champions League contro il Porto. Queste le parole di Pirlo in conferenza: “Sarà una partita complicata, loro si difendono bene, sono compatti, stile Atletico Madrid. Sono bravi a stringere le linee e dovremo avere la pazienza di non forzare le giocate. Hanno diverse soluzioni, possono variare modulo e abbiamo studiato le varie soluzioni che hanno a disposizione. In campionato gioca in modo più offensivo, mentre in Champions si chiudono di più e puntano sulle ripartenze e dovremo fare una partita molto intelligente per evitare di subirne. La Champions è particolare, la differenza con il campionato è tanta. Molto dipende dal momento che si attraversa ed è importante avere la testa libera ed essere pronti ad affrontare una gara lunga 180 minuti. La semifinale di Coppa Italia contro l’Inter in questo senso ci ha preparato mentalmente. Mi piacerebbe poter scendere in campo per dare una mano ai miei ragazzi, ma loro sono bravissimi e saranno pronti”.