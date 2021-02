Qui Porto, Corona: “La Juve ha CR7, noi dovremo giocare da squadra. Contento per Alex Sandro”

TORINO – Jesus Corona, giocatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Champions League di domani sera contro la Juventus: “Vogliamo fare il meglio possibile e spero che saremo pronti. Per farlo, dobbiamo mostrare carattere, coraggio e mentalità vincente. Loro hanno Ronaldo, noi dovremo giocare da squadra, solidi e compatti: solo così potremo passare il turno. E sono contento per Alex Sandro. Abbiamo molta motivazione per giocare questo ottavo. Certo, non siamo nel miglior momento possibile, ma vogliamo fare del nostro meglio per portare allegria”.

Proprio nella giornata di ieri, ai microfoni della UEFA, ha parlato Alex Sandro in merito al suo amico Jesus Corona: “Corona è un giocatore di classe mondiale. Ma come ha detto Danilo, è la mentalità del Porto a fare la differenza. Quando eravamo lì, aspettavamo con ansia questi momenti, soprattutto in Champions League contro i grandi club.I l Porto in genere fa grandi prestazioni in casa contro i grandi club. Anche la Juventus però conosce bene il Porto. Sono sicuro che non sarà facile, ma siamo pronti ad andare lì e fare una grande partita”.

“La mia amicizia con Danilo? Non possiamo parlare della storia di Danilo senza parlare di Alex e non possiamo parlare della storia di Alex senza parlare di Danilo perché, per certi versi, abbiamo fatto lo stesso percorso. Ovviamente è bello giocare nello stesso club con un amico come Danilo, è bello allenarsi e giocare insieme perché è come stare in famiglia, e questo ci aiuta molto. Sono felice di questa amicizia che ho con lui e la sua famiglia. La verità è che non può stare lontano da me per troppo tempo. Così gli ho detto: “Ok, amico mio, hai bisogno di qualcuno che si prenda cura di te. Vieni qui e ti aiuto io”.