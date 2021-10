Designazioni arbitrali 9^ giornata: Inter-Juventus a Mariani, Guida al VAR

In attesa di sapere quali saranno i risultati delle partite di Uefa Champions League di Juventus e Atalanta, è già il momento di cominciare a pensare alla prossima giornata di Serie A. Domenica alle 20.45 i bianconeri di Massimiliano Allegri...

In attesa di sapere quali saranno i risultati delle partite di Uefa Champions League di Juventus e Atalanta, è già il momento di cominciare a pensare alla prossima giornata di Serie A. Domenica alle 20.45 i bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi nel così detto Derby d'Italia . Vincere non sarà affatto semplice ma potrebbe essere la svolta definitiva della stagione bianconera.

Oggi l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha annunciato le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A. Ad arbitrare il big match tra nerazzurri e bianconeri ci sarà Maurizio Mariani. Al suo fianco sono pronti Meli e Peretti, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Al VAR Guida, assistito da Passeri. Dopo quanto successo in Juventus-Roma, nessuna squalifica per Orsato, che sarà presente in sala VAR nel match tra Bologna e Milan. Di seguito tutte le designazioni arbitrali delle dieci partite di Serie A: