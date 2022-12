Milik: “Szczesny non mi sorprende. Fermare Mbappé? Con lo scooter…”

L'attaccante della Juventus è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ottavo di finale di domani tra la sua Polonia e la Francia

Nonostante la sconfitta nella terza partita del girone contro l'Argentina, la Polonia è riuscita a passare il turno come seconda. La nazionale di Michniewicz negli ottavi di finale del Mondiale affronteranno una delle grandi favorite: la Francia campione in carica. Tra i protagonisti della squadra c'è anche il bianconero Arkadiusz Milik , che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia.

Il grande pericolo per la Polonia sarà Mbappé: "Dovremo essere veloci, avere uno scooter per raggiungerlo. È molto difficile difendersi individualmente contro uno come lui, è uno dei migliori al mondo, dovremo reagire come squadra e trovare soluzioni collettive".