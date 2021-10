Oggi Derby D’Italia per le Juventus Women: le statistiche

Oggi scenderanno in campo Inter e Juventus Women

Oggi alle 14.30 ci sarà il Derby D'Italia della Serie A Femminile tra Inter e Juventus Women. La squadra di mister Montemurro scenderà in campo per la settima giornata del campionato in cui si vede prima in classifica a pari punti con il Sassuolo con se partite vinte su sei. I nerazzurri invece si trovano in quarta posizione con due sconfitte su sei. Le bianconere cercheranno di nuovo i tre punti per confermarsi alla testa della classifica. Di seguito riportiamo le statistiche del match dal sito web ufficiale della Juve: "La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti in Serie A contro l’Inter con un punteggio complessivo di 16-1. Tra le squadre affrontate più di tre volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui l’Inter ha segnato meno gol; uno, nel febbraio 2020, in trasferta. Entrambe le sfide di Serie A tra Inter e Juventus in casa delle nerazzurre sono terminate 0-3 per le bianconere.