Verso il Derby della Mole: il ricordo della sfida del 30/11/2014

Martedì i bianconeri ospiteranno i granata all'Allianz Stadium, nell'ultima partita della giornata di Serie A: questo il ricordo del 2014

redazionejuvenews

Martedì la squadra di Allegri tornerà in campo per il Derby della Mole contro il Torino. Sul suo sito ufficiale, la Juventusha voluto ricordare quello del 30 novembre 2014. L'approfondimento: "Ogni tifoso ha un suo derby del cuore e una personale classifica di quelli che gli sono piaciuti di più. É difficile pensare che nella lista non entri quello del 30 novembre 2014 giocato allo Stadium.

LA JUVE SUBITO AVANTI

La Juve passa dopo 13 minuti. Un mani di El Kaddouri determina un calcio di rigore. Sul dischetto va Vidal, che spiazza Gillet. L'arbitro lo fa ribattere ma il cileno rimane freddo. Cambia angolo di tiro, il portiere granata intuisce la direzione ma non basta per neutralizzare il tiro.

PRIMO TEMPO IN EQUILIBRIO

Tutto facile per la Juve? Assolutamente no. Il Toro pareggia 10 minuti dopo con un'azione personale di Bruno Peres. É un gol che dà forza ai cugini e il primo tempo si chiude sull'1-1, anche se è ancora Vidal prima dell'intervallo ad avere il pallone del possibile vantaggio, ma la sua conclusione non va a bersaglio.

IL PRIMO DERBY DI ALLEGRI

Dopo tanti derby vissuti a Milano, questo è il primo a Torino per Massimiliano Allegri. Miglior battesimo non poteva esserci, anche per le difficoltà che la sua squadra è chiamata ad affrontare. La più importante delle quali è la condizione d'inferiorità numerica che la Juve vive a 12 minuti dal termine per il rosso a Lichtsteiner e che comporta l'ingresso di un difensore per un attaccante, Ogbonna al posto di Tevez.

LA FIRMA DEL MAESTRO

Sembra una partita destinata alla divisione della posta. Ma a una manciata di secondi dal termine Andrea Pirlo inventa un tracciante a pelo d'erba dalla lunga distanza che va a infilarsi in rete. Un gol pazzesco, che scatena la felicità da derby, un'emozione fortissima".