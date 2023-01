De Paola: “Vincere l’Europa League salverebbe la stagione della Juve”

Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, toccando diversi argomenti. Vista la distanza dalla vetta, la Juventus potrebbe puntare a vincere l'Europa League : "Condivido questa riflessione, avrebbe un senso puntare sull’Europa League . Dopo la mortificante eliminazione dalla Champions, vincere un trofeo europeo salverebbe la stagione. Per questo si può ancora lasciare un’occasione ad Allegri : se chiudesse una stagione così disastrosa vincendo l’Europa League, l’annata sarebbe salva. Rimane un obiettivo difficilissimo , ma per salvare questa stagione non può bastare solo arrivare tra le prime quattro".

L'ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport ha proseguito: "È chiaro che in questo momento c’è delusione in casa Juve, anche per un mercato scellerato che ha preferito cavalli di ritorno o giocatori non più giovani, sacrificando un patrimonio anche economico della società. Su Allegri non bisogna discutere il suo profilo in senso assoluto, ha vinto molto e questo è indiscutibile. Bisogna analizzare il suo rendimento negli ultimi due anni: quello che ha dato Allegri alla Juventus da quando è tornato è molto vicino allo zero".