Del Piero scherza con Chiellini e Bonucci sui social. Futuro in società?

Dopo il ritorno dell'ex capitano bianconero all'Allianz Stadium, molti tifosi vorrebbero rivederlo nella Juventus con un ruolo da dirigente.

redazionejuvenews

Sabato scorso la cosa migliore vista all'Allianz Stadium non è stata la partita, conclusa con un deludente 1-1. L'evento invece c'è stato sugli spalti, con il ritorno nella casa della Juve dopo 10 anni di Alessandro Del Piero. L'ex capitano bianconero è stato accolto da un fiume di affetto ed entusiasmo dopo un'assenza fin troppo lunga. Ma in questi giorni Pinturicchio ha fatto una vera e propria full immersion nel mondo juventino. Dopo la sua presenza allo stadio per il match contro i rossoblù, Del Piero ha fatto visita a Vinovo per le giovanili, poi al centro sportivo, dove ha ritrovato i compagni di tante battaglie, come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Proprio con i due veterani della difesa bianconera, l'ex capitano ha postato una foto su Instagram, con una simpatica didascalia: "Difesa e attacco siamo a posto...in porta e a centrocampo chi mettiamo per un calcetto?". Tra i commenti non sono mancati i suggerimenti e molti hanno fatto riferimento a Buffon e Pirlo. Tutti protagonisti di una Juventus che ha dominato la Serie A, vincendo poi nove scudetti consecutivi in quello che è stato un ciclo storico.

E in questi giorni, con la ritrovata presenza a Torino, si è parlato molto di un suo possibile ritorno alla Juventus. Non è un mistero che il suo addio sia stato travagliato e che per un certo periodo non ci siano stati rapporti idilliaci tra lui e il presidente Andrea Agnelli. Ma è altrettanto vero che i tifosi invece non hanno mai dimenticato Del Piero, che è stato e resta un simbolo e una bandiera della Juve. E ora in molti sognano un suo ingresso nell'organigramma societario. Magari con un ruolo simile a quello che ricopre Paolo Maldini al Milan. Chi meglio dell'ex numero 10 bianconero per rappresentare la Vecchia Signora e i suoi valori? Il popolo bianconero lo chiede a gran voce, ora sta alla società.