Musso: “Di Maria fenomeno, fisicamente ha 5 anni in meno”

Il portiere della squadra bergamasca e dell'Argentina ha parlato del prossimo Mondiale e del nuovo acquisto della Juventus, con un pensiero a Dybala

redazionejuvenews

La Juventus sta costruendo la squadra per la prossima stagione, e dopo la fine dello scorso campionato e gli addii per la scadenza del contratto di alcuni giocatori, i bianconi stanno muovendosi sul mercato per inserire nuovi tasselli nella squadra. A lasciare la Continassa al termine della scorsa stagione sono stati Giorgio Chiellini, andato a giocare in MLS con il Los Angeles FC, Federico Bernardeschi, anche lui in viaggio verso il Canada per firmare con il Toronto, e Paulo Dybala, con la Joya che ancora non ha trovato la sua nuova squadra.

Di contro la Juventus si è mossa in entrata, mettendo a segno i primi tre colpi del suo mercato, due dei quali a parametro zero. Dal Genoa è arrivato il terzino Andrea Cambiaso, che verrà girato subito dai bianconeri al Bologna in prestito, così da permettergli di crescere e di giocare titolare per tutta la stagione. Oltre al difensore, i bianconeri hanno messo a segno due colpi a zero: Paul Pogba è tornato a Torino dopo sei anni, dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United, e insieme a lui è arrivato alla Continassa anche Angel Di Maria, che ha lasciato il PSG per la fine del suo contratto.

Dell'argentino, e di Paulo Dybala, ha parlato il portiere dell'albiceleste e dell'Atalanta, Juan Musso, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha detto la sua anche sul Mondiale: "L’Argentina è tra le favorite per il Mondiale lo è sempre. Abbiamo Messi e molti altri giocatori di alta qualità, andremo per vincere. Dybala? Non so com’è la situazione, non ci parlo da un po’ di tempo, ma troverà una squadra adatta alle sue qualità Di Maria alla Juventus? Non è giovanissimo ma io dico sempre che è uno dei più forti che abbia mai visto. Un fenomeno, fisicamente sembra abbia 5 anni in meno".