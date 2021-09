Delegazione USA a Torino: incontro con Agnelli e McKennie

Visita alla Continassa

La Juventus ha trovato ieri sera la prima vittoria in campionato, imponendosi sul campo dello Spezia per 2-3 dopo una paratia sofferta, che ha visto cambi di risultato e di fronte per tutta la sua durata. I bianconeri sono riusciti finalmente a vincere, conquistando i primi tre punti della stagione e allontanandosi dalle ultime posizioni della classifica: ora i bianconeri dovranno iniziare la loro rincorsa ai primi posti , che li vedrà subito affrontare la Sampdoria nella giornata di domenica . Allo Stadium la squadra di D'Aversa venderà cara la pelle, con i bianconeri che sono alla ricerca della prima vittoria casalinga stagionale.

Dopo i blucerchiati ci sarà la parentesi legata alla Champions League, con i bianconeri che scenderanno in campo contro il Chelsea Campione d'Europa per continuare a vincere e a dare seguito alla vittoria ottenuta nella prima giornata contro il Malmo, battuto in Svezia per 0-3. La squadra di Allegri deve continuare a crescere, come sottolineato dal tecnico ai microfoni nel post partita: felicità per i tre punti ottenuti, ma anche critiche nei confronti di qualcuno che ancora non viaggi a pieno ritmo. Tra questi è spuntato il nome di Weston McKennie, impreciso sotto porta ieri, con quattro occasioni capitate tra i suoi piedi e non concretizzate in gol: "Ci sono giocatori che hanno qualità importanti e che devono migliorare. McKennie ad esempio avrebbe dovuto fare almeno quattro gol e quelle occasioni fanno la differenza".