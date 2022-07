News Juve / Maxi operazione da 65 milioni possibile, secondo Il Messaggero

Non può nascondersi la Vecchia Signora. L'obiettivo dichiarato è tornare a competere su tutti i fronti nei quali è impegnata. Non basteranno i tre ottimi acquisti già chiusi dal duo Cherubini-Arrivabene. In casa Juve si sogna in grande e si progetta di impreziosire la campagna acquisti estiva con dei top player di livello assoluto.