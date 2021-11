De Zerbi: “Scudetto? Vedo molto difficile invece il reinserimento della Juventus”

L'ex allenatore del Sassuolo ha parlato

redazionejuvenews

Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo e ora sulla panchina dello Shakhtar ha parlato ai microfoni di Tuttosport di vari temi, tra cui la lotta per lo scudetto nel campionato di Serie A: "Milan e Napoli hanno spinto tanto, ma era normale che l’Inter non fosse ancora fuori dai giochi. E anche l’Atalanta con il recupero di alcuni infortunati dirà la sua. Vedo molto difficile invece il reinserimento della Juventus. Due giocatori che mi piacciono? Maxim Lopez del Sassuolo e Beto dell’Udinese.

Troppi impegni? Si gioca tanto, ma ci sono anche rose ampie e con le giuste strutture ci si può allenare bene. Piuttosto sono le condizioni meteo ad essere condizionanti: il troppo caldo o il troppo freddo. Gli infortuni non dipendono dal ritmo delle partite: il calcio è uno sport traumatico e ti logora, difficilmente ne esci indenne a fine carriera. Se ti va bene devi o dovrai fare una o due operazioni. Soddisfatto della mia scelta in Ucraina? Assolutamente sì. Sono contento del club, dei dirigenti, dei giocatori, delle loro qualità e di come mi seguono.

Siamo appena partiti con questo nuovo progetto. Dobbiamo migliorare le conoscenza ed essere pronti a mettere dentro quello che ancora ci manca nella prossima sessione di mercato. Tornare? Certo, ma prima devo far bene il lavoro che mi sono posto come obiettivo allo Shakhtar Donetsk. Me ne sono andato perché il ciclo con il Sassuolo era finito. Ho lasciato l’Italia anche controvoglia perché lì ho i miei affetti, le mie abitudini. Roma e Fiorentina? Niente di concreto. Superlega? Penso che faccio l’allenatoree tramite il mio calcio provo ad ottenere risultati che sembrano impossibili. Per riuscirci occorre però che ci sia la possibilità almeno di giocare le partite. Sulla Superlega mi hanno dato molto fastidio le modalità in cui si voleva far passare la decisione".